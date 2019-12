Disabilità: M5s, amministrazione De Luca irresponsabile su chiusura cooperativa Agropoli (2)

- I deputati M5s aggiungono che "è disumano voltare le spalle a sperimentazioni già avviate come questa che hanno messo in piedi iniziative virtuose in territori complessi. Vanno immediatamente riviste le norme che stanno rendendo impossibile la vita delle cooperative sociali sia a livello regionale, che nazionale. Siamo consapevoli che c'è molto, moltissimo da fare sul tema della disabilità e del lavoro per questo, in commissione Affari sociali alla Camera dei Deputati, siamo pronti a discutere la proposta di legge a prima firma della deputata Celeste D'Arrando sul modello budget di salute che darà risposte pratiche sul modello di presa in carico e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità, in particolar modo psichiatrica. Puntiamo al reinserimento sociale e lavorativo, all'inclusione e alla semplificazione della burocrazia per contrastare le disuguaglianze e garantire un futuro dignitoso a tutti. Invitiamo il presidente De Luca a fare lo stesso". La nota è firmata dai parlamentari M5s Celeste D'Arrando, Angela Ianaro, Silvana Nappi, Nicola Provenza, Doriana Sarli, Gilda Sportiello. (Com)