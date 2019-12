Disabili: Poggiomarino, Fd'I presenta mozione per parcheggio gratuito, ma Pd la boccia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Fratelli d'Italia al Comune di Poggiomarino ha presentato una mozione per il parcheggio gratuito dei disabili nelle strisce blu, mozione che è stata bocciata, il 18 dicembre scorso, con 9 voti a favore e 6 contrari, dalla maggioranza di centrosinistra e, soprattutto, dal sindaco, Leo Annunziata, coordinatore regionale del Pd, che ha chiuso le porte in faccia ai disabili". E' quanto affermano Gabriella Peluso, segretario federale di "Sud Protagonista", movimento alleato di Fratelli d'Italia, Giuseppe Orefice, coordinatore cittadino di Fd'I, e il consigliere comunale di Fd'I, Luigi Belcuore. "Un grande plauso va al nostro consigliere comunale, Luigi Belcuore, che ha fatto propria l'esigenza delle persone con disabilità, dotate di regolare contrassegno, di poter parcheggiare nelle strisce blu, quando le aree di sosta loro dedicate sono occupate, una delle tante problematiche che attanaglia la vita dei disabili e che, puntualmente, non trovano risposta", sottolinea Orefice, che aggiunge: "La legittima esigenza dei disabili è stata stroncata dal voto contrario del sindaco e della sua maggioranza che, evidentemente, non hanno alcuna sensibilità per il problema e si occupano dei più deboli solo a chiacchiere". (segue) (Com)