Poggiomarino: Rescigno (Fd'I), sindaco Pd risana casse del Comune con i soldi dei disabili, vergogna

- "Il sindaco di Poggiomarino, Leo Annunziata, coordinatore regionale del Pd, chiede soldi ai disabili per la sosta. E’ una vergogna. La maggioranza che sostiene il sindaco ha bocciato la mozione presentata da Luigi Belcuore, consigliere comunale di Fratelli d’Italia, e sostenuta dal coordinamento locale, guidato da Giuseppe Orefice, per concedere la sosta gratuita ai portatori di handicap nelle strisce blu”. E’ quanto dichiara in una nota Carmela Rescigno, responsabile nazionale dipartimento Sanità di Fratelli d’Italia. "Pd e sinistra svelano il vero volto. Parole e slogan. Poi quando si tratta di aiutare le fasce deboli si tirano indietro. Un suggerimento al coordinatore-sindaco del Pd: non si risanano le casse del Comune con i soldi dei disabili ma evitando sprechi e consulenze", conclude Rescigno. (Com)