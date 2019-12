Milano: sorpreso a rubare da portinaio e figlio 17enne, lo aggredisce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un 23enne gambiano è stato arrestato la scorsa notte per rapina impropria e lesioni personali a Milano in via Trebbia, vicino a piazzale Lodi. Il giovane, in Italia senza fissa dimora e con precedenti di polizia, è stato notato mentre armeggiava accanto a un’auto dal custode di uno stabile, che lo ha interrotto, messo in fuga e inseguito. Il figlio del portinaio di 17 anni, accorso in aiuto del padre, ha bloccato il gambiano, trattenendolo fino all’arrivo dei carabinieri, allertati nel frattempo. Il 17enne durante la colluttazione è stato graffiato alla mano destra e morso al fianco sinistro dal giovane malintenzionato. Portato alla clinica “De Marchi” è stato dimesso con tre giorni di prognosi. L’arrestato, invece, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa della direttissima. (Rem)