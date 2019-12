Libia: consiglio presidenza Gna nega presenza combattenti siriani nel paese

- L’ufficio media del Consiglio presidenziale del Governo di accordo nazionale libico (Gna) ha negato l’autenticità di immagini e video diffuse dai media legati all’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) del generale Khalifa Haftar che mostrano la presenza di combattenti siriani filo turchi nel campo di Tekbali, a Tripoli. In una nota, il Gna sostiene che tali immagini e registrazioni sono avvenute nella città siriana di Idlib e non nella capitale libica. Il Gna ha condannato quei media che “contribuiscono a diffondere menzogne, nel tentativo disperato di screditare ciò che le forze di sicurezza libiche stanno facendo”. La dichiarazione del Gna giunge dopo che su alcuni social network sono state diffuse immagini di ribelli siriani reclutati nelle provincie della Siria sotto il controllo delle Forze armate turche. Secondo quanto riferisce l’Osservatorio siriano per i diritti umani, organizzazione non governativa con sede a Londra, i ribelli attualmente in Libia apparterrebbero ad una milizia siriana nota come Sultan Murad Brigade e sarebbero stati trasferiti in Libia dalla Turchia tramite gli aeroporti di Mitiga e Misurata. Il direttore dell'Osservatorio siriano per i diritti umani, Rami Abdel Rahman, ha sottolineato che sono in corso operazioni di reclutamento in Siria di combattenti della minoranza turcomanna, in particolare nella provincia di Afrin, per unirsi alle forze del Gna a Tripoli. "Tra 400 e 500 combattenti siriani sono già stati reclutati e attualmente sono in Turchia pronti per dirigersi in Libia", ha aggiunto Abdel Rahman, sottolineando che "un gruppo è già arrivato in territorio libico la scorsa settimana per operazioni di ricognizione".(Lit)