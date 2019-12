Aerotrasporto: Enac sospende licenza Ernest dal 13 gennaio in attesa elementi garanzia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Ente nazionale per l’aviazione civile (Enac) informa di avere disposto la sospensione della licenza di esercizio di trasporto aereo passeggeri e merci al vettore Ernest spa. Tale sospensione - precisa un comunicato - avrà efficacia a partire dal 13 gennaio 2020 al solo scopo di consentire alla compagnia di riproteggere i passeggeri già in possesso di un titolo di viaggio, provvedendo, al contempo, alla necessaria informativa all’utenza per gli eventuali voli cancellati. La licenza rimane comunque in vigore fino al 13 gennaio 2020, anche in considerazione delle festività in corso, nonché del Capodanno ucraino del 7 gennaio 2020 e della conseguente necessità di garantire l’interesse superiore della tutela del passeggero, rilevato che non sussistono imminenti criticità che pregiudicano la sicurezza delle operazioni. Tuttavia - conclude il comunicato di Enac - qualora il vettore fornisca gli elementi di garanzia richiesti dalle norme comunitarie e tali elementi siano valutati favorevolmente dall'Ente, il provvedimento di sospensione potrà essere revocato.(Com)