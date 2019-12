Energia: l'Egitto assegna contratti a tre società internazionali in prima gara appalto prospezioni Mar Rosso

- Il ministero del Petrolio egiziano ha annunciato oggi i risultati della prima gara d'appalto per la ricerca di petrolio e gas nel Mar Rosso. In una nota il dicastero ha riferito di aver al produttore statunitense di petrolio e gas Chevron un contratto per la ricerca di petrolio e gas nel Blocco 1 nel Mar Rosso, mentre Royal Dutch Shell ha vinto un contratto nel Blocco 3, il terzo contratto è stato invece assegnato al consorzio che include Shell e l’emiratina Mubadala per la ricerca di idrocarburi nel Blocco 4. I tre blocchi coprono quasi 10 mila chilometri quadrati con investimenti fino a 326 milioni di dollari. "L'Egitto inizia per la prima volta le operazioni a monte nella sua zona economica esclusiva (Zee) nel Mar Rosso”, ha affermato il ministro del Petrolio, Tarek el Molla, nella nota. Il ministro ha sottolineato che l’avvio delle esplorazioni è stato possibile grazie alla firma dell’accordo di delimitazione dei confini marittimi con l'Arabia Saudita - nota come accordo sulle isole - che consente al settore petrolifero di tenere la sua prima gara mondiale nel Mar Rosso.(Cae)