Antisemitismo: Di Maio, condanno odioso attacco contro popolo ebraico

- Un nuovo odioso atto contro il popolo ebraico: così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha condannato l'attacco avvenuto a Monsey, località degli Stati Uniti a circa 50 chilometri da New York. "Condanno in modo inequivocabile la violenza antisemita e esprimo solidarietà alla comunità ebraica americana. L'Italia sarà sempre impegnata contro l’antisemitismo in tutte le sue manifestazioni”, ha dichiarato Di Maio come riportato dalla Farnesina tramite il proprio profilo Twitter. Un uomo armato di machete ha fatto irruzione nella casa di un rabbino a Monsey ferendo cinque persone durante le celebrazioni di Chanukkah, una delle più importanti festività ebraiche. Due dei feriti sono in condizioni gravi. (Res)