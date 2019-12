Istruzione: Codacons ricorre a Corte Conti per eventuali danni erariali da sdoppiamento ministero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Codacons annuncia per domani un esposto alla Corte dei Conti "affinché apra una indagine per verificare gli eventuali danni erariali" che potrebbero derivare dallo sdoppiamento del ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca (Miur). "Sdoppiare il dicastero dell'Istruzione è una follia, inutile e costosa, che porterà a un aumento dei costi della macchina burocratica", afferma il presidente del Codacons, Carlo Rienzi. "Oggi il ministero in questione costa oltre 59 miliardi di euro all'anno, e lo sdoppiamento tra scuola e università deciso dal premier Conte determinerà un incremento generale dei costi, tra nuove sedi, uffici, personale, senza contare gli stipendi di ministri, dirigenti e capi di gabinetto, che faranno impennare i costi della politica a carico dei cittadini". Il Codacons chiede al presidente della Repubblica di "non firmare il decreto di nomina dei due nuovi ministri, se la misura voluta non sarà a costo zero per la collettività" e annuncia che la notte del 31 dicembre diffonderà un video-denuncia dove Carlo Rienzi "spiegherà tutte le criticità che nel 2020 attendono gli italiani".(Rin)