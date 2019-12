Milano: 30enne arrestato per maltrattamenti in famiglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri mattina, intorno alle 10.10, un 30enne italiano è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia in via Adolfo Consolini a Milano, vicino al cimitero Maggiore. Ad allertare il 113 è stata la campagna convivente di 31 anni. Gli agenti al loro arrivo hanno sentito un forte odore di stupefacenti nell’abitazione e hanno notato delle ecchimosi sulla fronte della donna, che è stata trasportata all’ospedale Sacco. Non era la prima volta che la 30enne subiva maltrattamenti dal compagno, da cui ha un figlio minore. All’interno della casa i poliziotti hanno trovato anche cinquanta grammi di hashish. Il 30enne è stato arresto per maltrattamenti e trasferito in carcere. È anche indagato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. (Rem)