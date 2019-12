Siria: Ue invita governo siriano a fermare “attacchi indiscriminati” nella provincia di Idlib (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ue ha chiesto un accesso umanitario urgente e senza ostacoli ai tre milioni di civili che si ritiene vivano nella provincia di Idlib. Nella dichiarazione l’Ue ha riconosciuto che "gruppi terroristici" operano nella regione, ma ha sottolineato che la lotta contro queste reti "non consente di minare il diritto internazionale umanitario o di prendere di mira i civili". I residenti nella provincia di Idlib dipendono principalmente da importanti aiuti transfrontalieri, che sono stati minacciati a dicembre dopo che Russia e Cina hanno posto il veto a una risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che avrebbe prolungato per un anno le consegne. La decisione ha sollevato il timore che aiuti di vitale importanza finanziati dall'Onu potrebbero non raggiungere la provincia di Idlib a partire da gennaio, salvo il raggiungimento di un accordo. (Res)