Milano: giovane coppia francese arrestata per detenzione a fini di spaccio in un hotel in Repubblica

Milano , 29 dic 13:19 - (Agenzia Nova) - Ieri mattina, alle 8.30, una coppia di francesi, la donna classe 1990 e l’uomo del ’93, è stata arrestata per detenzione di droga ai fini di spaccio in un hotel di via Finocchiaro Aprile a Milano, accanto a piazza della Repubblica. La segnalazione alla Polizia è arrivata tramite il sistema “Alert Alloggiati”. Una volta arrivati all’hotel, gli agenti hanno percepito un forte odore di stupefacenti provenire dalla stanza in cui alloggiava la coppia. All’interno i poliziotti hanno sequestrato 13 grammi di marijuana, un grammo di hashish e cinque telefoni cellulari. Nella perquisizione sono stati trovati anche 355 euro in banconote di piccolo taglio e materiale per il confezionamento e la preparazione delle dosi.

