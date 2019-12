Antisemitismo: Lucaselli (Fd'I), orrore per aggressione rabbino, raddoppiare sforzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non esistono parole sufficienti per descrivere l'orrore dell'assalto subito da un rabbino nella propria casa nello Stato di New York". Lo afferma la deputata di Fratelli d'Italia, Ylenja Lucaselli. "Il fatto che ciò sia avvenuto durante la festività di Hanukkah - aggiunge Lucaselli - deve ulteriormente allarmarci, trattandosi di un momento fondamentale per l'identità ebraica. Alle comunità di tutto il mondo giunga la piena solidarietà, nella consapevolezza che ad ogni livello dell'impegno pubblico, dalla politica fino alla cultura e alla scuola, vanno raddoppiati gli sforzi per combattere l'antisemitismo in tutte le sue espressioni", conclude Lucaselli. (Rin)