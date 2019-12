Libia: Oim, situazione sempre più pericolosa, detenzione migranti deve finire

- La situazione in Libia è sempre più pericolosa e ora più che mai la detenzione dei migranti deve finire. Lo ha dichiarato il portavoce dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim), Flavio Di Giacomo, in un messaggio su Twitter. “Con il peggioramento della situazione della sicurezza a Tripoli e nelle aree circostanti, i civili più innocenti, in particolare i migranti detenuti, sono a rischio maggiore. I migranti vulnerabili devono essere liberati dalla detenzione e devono essere prese misure per salvaguardare le loro vite”, ha sottolineato Di Giacomo. Ieri il rappresentante speciale del segretario generale dell’Onu in Libia, Ghassan Salamé, ha condannato i ripetuti attacchi aerei contro installazioni civili nella Libia occidentale, tra cui Zawiya, Tajoura e Abu Salim. "Abbiamo affermato chiaramente che gli attacchi indiscriminati contro i civili non solo costituiscono una grave violazione del diritto internazionale umanitario e dei diritti umani, ma intensificano ulteriormente il conflitto e incitano a futuri atti di vendetta, che minacciano l'unità sociale in Libia", ha avvertito Salamé in una nota. (segue) (Res)