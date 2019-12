Milano: denunciati due parcheggiatori abusivi in Triennale

- Due parcheggiatori abusivi sono stati sorpresi dai carabinieri la scorsa notte vicino alla Triennale di Milano. Sono un egiziano del 1981 e un bengalese dell’84. Entrambi recidivi, sono stati denunciati e sanzionati. Qualora venissero colti nuovamente nell’attività illecita, scatterebbe per loro l’arresto, come previsto dal decreto sicurezza di Salvini. Durante il servizio di controllo straordinario nella zona, i carabinieri della compagnia Duomo, con la collaborazione del nucleo Radiomobile e della compagnia di intervento operativo del terzo reggimento Lombardia, hanno sanzionato anche due tassisti abusivi, un italiano del ’60 e un italiano dell’84, ai quali è stato sequestrato il mezzo e ritirata la patente. I militari hanno controllato in tutto 13 veicoli e 42 persone. Due i denunciati per guida in stato di ebbrezza a cui è stata ritirata la patente: si tratta di un 29enne e di un 27enne italiani, trovati rispettivamente con un tasso alcolemico pari a 1,90 grammi per litro e di 1,28.(Rem)