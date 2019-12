Milano: Comune avvia indagine esplorativa per realizzare ostello della gioventù in Fabbrica del Vapore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proposta che arriverà attraverso questa indagine, che - precisa la nota - non è in alcun modo vincolante per il Comune di Milano e che non dà alcun diritto di prelazione per un eventuale successivo bando di assegnazione degli spazi, dovrà contenere indicazioni relative al profilo gestionale (attività di prenotazione, accoglienza, pernottamento, somministrazione della prima colazione, promozione a livello nazionale e internazionale, formazione e aggiornamento del personale, attivazione di un servizio informativo sulle offerte turistiche, sugli spettacoli, sulle mostre, sugli itinerari storico-artistici ed enogastronomici) e all'integrazione dell'attività ricettiva con il progetto 'Spazi al talento' e con le progettualità del Comune di sostegno alla creatività giovanile, attraverso la realizzazione di residenze artistiche e progetti formativi nel campo delle arti. La proposta dovrà inoltre contenere un business plan preliminare e la definizione di un cronoprogramma attendibile. (com)