Grecia-Turchia: premier Mitsotakis, Corte internazionale di giustizia può risolvere questione confini marittimi

- Se Grecia e Turchia non riusciranno da sole a risolvere la disputa sulla demarcazione dei confini marittimi nel Mediterraneo orientale dovranno rivolgersi alla Corte internazionale di giustizia dell'Aja. Lo ha detto il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis, in un'intervista pubblicata oggi sul settimanale "To Vima". Mitsotakis ha criticato l'accordo sui confini marittimi siglato tra Ankara e Governo di accordo nazionale di Tripoli (Gna), evidenziando che è la Grecia e non la Turchia a confinare con la Libia. Secondo il premier ellenico, Atene e Ankara dovrebbero continuare a confrontarsi a livello politico e diplomatico per chiarire le dispute sui confini marittimi nell'Egeo e nel Mediterraneo orientale. (Gra)