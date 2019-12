Milano: tenta rapina in appartamento in zona San Siro, arrestato dopo fuga sui tetti

- La scorsa notte, alle 3.10, un 33enne siriano è stato arrestato per tentata rapina aggravata in un appartamento di via Civitali, in zona San Siro. I proprietari erano in casa, quando si sono accorti dell’uomo intento a rubare un’aspirapolvere e degli indumenti e hanno chiamato il 113. La volante, arrivata sul posto, ha individuato il soggetto, che alla vista degli agenti ha cercato di scappare, ma è stato fermato dopo un inseguimento finito sui tetti delle abitazioni limitrofe. L’uomo è stato trovato in possesso di un cacciavite e di un coltello a scatto ed è risultato destinatario di un divieto di dimora nel Comune di Milano. (Rem)