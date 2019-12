Milano: Comune apre bandi per affitto dei negozi di Armani e Versace in Galleria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comune di Milano ha aperto due nuovi bandi per la locazione in affitto, con termine 30 gennaio, con il meccanismo dell'asta all'incanto per i locali all'interno della Galleria Vittorio Emanuele II attualmente in uso a Giorgio Armani Retail srl e Gianni Versace spa. Il lotto in uso ad Armani - fa sapere una nota di Palazzo Marino - comprende due vetrine al piano terra e un ammezzato a cui sono stati aggiunti gli spazi liberi al piano primo. In tutto 326 metri quadrati per una base d'asta di 872.105,40 euro. Le tre vetrine al piano terra con ammezzato e piano interrato in uso a Versace invece misurano complessivamente 324 metri quadrati per una base d'asta di 950.910,80 euro. L'asta si svolge in due fasi: la prima è legata all'offerta tecnica con l'esclusione della ristorazione. I concorrenti dovranno presentare la busta contenente una relazione descrittiva in cui si evidenzi l'eccellenza e l'alta qualità della proposta di utilizzo, pregio e prestigio dell'attività, legata alle tradizioni della città o all'eccellenza del made in Italy o internazionale. Dovrà essere evidenziata la qualità estetica del progetto relativamente all'ambiente e all'arredo. Alla seconda fase dell'asta saranno ammessi i concorrenti che nella prima fase avranno totalizzato un punteggio uguale o maggiore a settanta su un massimo di cento. Gli spazi saranno assegnati con il meccanismo dell'incanto partendo dalle rispettive basi d'asta con rilanci ogni tre minuti di almeno cinquantamila euro. (com)