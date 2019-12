Usa: presidente israeliano Rivlin “scioccato” da attacco contro comunità ebraica a Monsey

- Il presidente israeliano Reuven Rivlin si è detto “scioccato e oltraggiato” dall’attacco avvenuto ieri sera in un’abitazione di un rabbino della comunità ebraica ortodossa nella località di Monsey a circa 40 chilometri a nord del centro di New York, dove sono rimaste ferite cinque persone. In un messaggio su Twitter, il presidente ha inviato a pregare per le vittime. “L’antisemitismo non è solo un problema ebraico, e certamente non è solo il problema dello Stato di Israele. Dobbiamo lavorare insieme per affrontare questo male crescente, che è una vera minaccia globale ", ha sottolineato Rivlin. L'attacco è avvenuto sabato sera durante le celebrazioni del settimo giorno di Hanukkah nei pressi di una sinagoga a Monsey, nell’abitazione del rabbino Rottenberg Shul. Il capo della polizia di Ramapo, Brad Weidel, ha dichiarato che il sospetto aggressore è entrato nella residenza intorno alle 22:00 armato di un machete. (segue) (Res)