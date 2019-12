Usa: presidente israeliano Rivlin “scioccato” da attacco contro comunità ebraica a Monsey (2)

- L'organizzazione chassidica Chabad, citando fonti nella comunità e testimoni oculari, ha dichiarato che alcuni dei presenti hanno cercato di fermare l’aggressore lanciando un tavolo contro l’uomo armato e inseguendolo. L’uomo ha quindi tentato di varcare la porta di accesso alla sinagoga che era però stata bloccata dai fedeli, per poi fuggire. Intorno alla mezzanotte il sospetto è stato arrestato dalla polizia nel quartiere di Harlem, a New York. Il Consiglio degli affari pubblici ebrei ortodossi ha affermato che le cinque vittime, tutte chassidiche, sono state trasportate negli ospedali locali con ferite da taglio. Lo scorso 10 dicembre una sparatoria in un negozio di alimentari Kosher a Jersey City, New York, ha causato la morte di quattro persone e i due aggressori sono stati uccisi a colpi di arma da fuoco. La polizia ha descritto l'attacco come "un atto di terrorismo interno alimentato da antisemitismo”. Intanto, il Wiesenthal Center ha esortato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump a creare una task force dell'Fbi dopo l’attacco di oggi. "Quando è troppo è troppo! Gli ebrei non dovrebbero temere di perdere la vita negli Stati Uniti nelle loro case di culto”, si legge in una nota del centro. "L'Fbi deve intensificare e assumere la guida di tutti i recenti crimini di odio violenti contro ebrei religiosi". (Res)