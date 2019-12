Milano: ruba iPhone in corso di Porta Ticinese, 16enne arrestato per rapina

- Un sedicenne tunisino, in Italia senza fissa dimora e con precedenti di polizia, è stato arrestato la scorsa notte per rapina impropria in corso di Porta Ticinese, a Milano. Era da poco passata la mezzanotte e mezza, quando il minore si è avvicinato a una trentenne italiana, l’ha spintonata, le ha stappato dalle mani il telefono cellulare, un’iPhone modello 8 plus, ed è fuggito, inseguito dalla vittima. La donna è stata notata mentre rincorreva l’autore della rapina da una Radiomobile dei carabinieri che passava di lì. I militari hanno aggiunto a piedi in pochi metri il sedicenne e lo hanno bloccato. Il cellulare è stato recuperato e restituito alla donna, mentre l’arrestato è stato accompagnato negli uffici, ma a causa del suo stato di agitazione è stato poi trasportato in codice verde all’ospedale San Carlo. Dimesso questa mattina intorno alle 11.30, è stato portato al centro di prima accoglienza “Beccaria”. (Rem)