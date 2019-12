Prescrizione: Miceli (Pd), nessun passo indietro, nostra proposta darà tempi certi alla giustizia

- "La giustizia è un argomento sul quale non si può fare demagogia spicciola e quello della prescrizione è un tema sul quale non possiamo indietreggiare". Lo afferma Carmelo Miceli, deputato Pd ed esponente di Base riformista. "Per questo, coerentemente con quanto annunciato, il Partito democratico ha depositato una proposta di legge che mira a porre rimedio alla riforma della prescrizione voluta dal Movimento 5 stelle e dalla Lega. Una proposta semplice e chiara - scrive Miceli in una nota - che ridarà tempi certi alla giustizia e impedirà ai processi di essere infiniti". Le maggioranze e i governi hanno diritto ad esistere se fanno il bene dei cittadini, e i cittadini, in ossequio all'art. 111 della Costituzione, hanno diritto ad avere un 'giusto processo', che si svolga in tempi certi e celeri. Confidiamo nel buon senso della maggioranza di governo per trovare una quadra e speriamo che ciò accada senza dover ricorrere all'Aula. Il Pd, ancora una volta, ha dato prova di essere una forza politica seria e di non avere alcuna paura di farsi carico di mettere in sicurezza il futuro del paese", conclude Carmelo Miceli. (segue) (Rin)