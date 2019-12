Prescrizione: Miceli (Pd), nessun passo indietro, nostra proposta darà tempi certi alla giustizia (2)

- La proposta di legge a cui fa riferimento il parlamentare del Pd è stata presentata sia alla Camera che al Senato e si compone di un solo articolo: "Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso dalla pronuncia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna per un periodo di due anni quando è proposto appello o è presentata opposizione, aumentando di ulteriori sei mesi se nel giudizio di appello è disposta la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. Esso è altresì sospeso per un periodo di un anno dalla pronuncia della sentenza nei cui confronti è proposto ricorso per Cassazione. Decorsi i periodi di sospensione la prescrizione riprende il suo corso se non è stata pronunciata la sentenza conclusiva del grado". In pratica, si tratta di una sospensione massima di tre anni e tre mesi. Illustrando la proposta, il 27 scorso, il responsabile Giustizia del Pd Walter Verini aveva detto: "Il nostro obiettivo non è far cadere il governo, vogliamo solo processi in tempi certi. Per noi è una battaglia di civiltà, non di propaganda". (Rin)