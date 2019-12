Mediterraneo orientale: Sassoli, memorandum tra Turchia e Gna viola diritti paesi terzi

- Il memorandum d'intesa tra Turchia e Governo di accordo nazionale di Tripoli (Gna) non ha una base legale e rappresenta una violazione dei diritti sovrani di paesi terzi. Lo ha dichiarato il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, in un'intervista per il quotidiano greco "Ta Nea". "La Grecia e Cipro hanno il nostro sostegno e la nostra solidarietà inequivocabile, e stiamo continuando a monitorare la situazione", ha assicurato il presidente del Parlamento Ue. Secondo Sassoli, la posizione dell'Ue sulle attività esplorative nella Zona economica esclusiva di Cipro "è assolutamente chiara" con una "condanna inequivocabile" per le azioni turche. Sassoli ha quindi respinto come inaccettabile l'uso strumentale da parte della Turchia di persone in fuga dalle guerre per mettere pressione sull'Ue. "Rifiutiamo ogni tipo di ricatto", ha dichiarato Sassoli ricordando la tragedia dei migranti morti per attraversare il Mediterraneo o trattenuti sulle navi delle Ong. (Gra)