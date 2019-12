Somalia: papa Francesco, vicino a familiari vittime attentato Mogadiscio

- Papa Francesco ha ricordato durante la preghiera dell’Angelus in piazza San Pietro le vittime “dell’orribile attentato terroristico” avvenuto ieri nella capitale della Somalia, Mogadiscio, dove l’esplosione di un’autobomba ha provocato almeno 90 morti e oltre 100 feriti. “Sono vicino a tutti i familiari e a quanti ne piangono la scomparsa, preghiamo insieme”, ha dichiarato il Papa. L'esplosione è avvenuta sabato mattina in una strada trafficata affollata di persone, tra cui studenti dell'Università di Benadir. Tra i morti ci sono almeno due cittadini turchi. Ieri il presidente somalo, Mohamed Abdullahi Mohamed “Farmaajo” ha lanciato un appello per l’unità del paese: “Questo giorno oscuro ha derubato la nostra nazione da decine di vite innocenti, gli autori di questo atroce atto di terrore non oscureranno mai le anime della gente della Somalia. Uniamoci per contrastare questo male in mezzo a noi. Muoviamoci velocemente e aiutiamo i sopravvissuti”. Anche il primo ministro Hassan Ali Khaire ha tenuto un discorso alla nazione, dopo aver visitato i feriti negli ospedali della zona. Rivolgendosi al popolo somalo e alla comunità internazionale, Khaire ha sollecitato l'assistenza ai bisognosi a seguito degli attacchi. "Questo paese è in uno stato di guerra", ha aggiunto. I terroristi prendono di mira i civili somali ma "il morale del popolo somalo non sarà minato dagli attacchi dei terroristi", ha sottolineato il premier somalo.(Res)