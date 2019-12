Libia: premier greco Mitsotakis, Atene vuole essere inclusa in negoziati Onu

- La Grecia vuole essere inclusa nei negoziati promossi dall'Onu a gennaio sulla crisi in Libia: lo ha detto oggi il primo ministro Kyriakos Mitsotakis. "Non vogliamo una fonte si instabilità nel nostro vicinato. Per questo vogliamo dire la nostra negli sviluppi in Libia", ha dichiarato il premier ellenico in un'intervista al settimanale "To Vima". "Vogliamo essere parte della soluzione in Libia, in quanto ci riguarda", ha affermato Mitsotakis annunciando di aver chiesto e di puntare a richiederlo "con maggiore insistenza" di inserire Atene nel processo di Berlino per la risoluzione della crisi libica. Mitostakis ha quindi condannato il memorandum siglato tra Ankara e il Governo di accordo nazionale di Tripoli (Gna): "(la Libia) è il nostro naturale vicino per i confini marittimi, non quello della Turchia", ha osservato. (Gra)