Antisemitismo: Perego (FI), aggressione in Usa rafforza necessità indagare fenomeni jihadisti e neonazisti

- Per il deputato di Forza Italia, Matteo Perego, è necessario indagare e monitorare i fenomeni di radicalizzazione di matrice jihadista e neonazista. "A seguito del ripetersi di ignobili aggressioni di matrice antisemita, tra cui l’attacco a Monsey a casa del Rabbino Rottenberg - afferma Perego - ribadiamo la necessità che venga quanto prima calendarizzato l’iter della proposta di legge per l’istituzione di una commissione d’inchiesta per indagare, accertare e monitorare i fenomeni di radicalizzazione di matrice jihadista e neonazista. I radicalismi jihadista ed estremista sono piaghe da eliminare dalla nostra società", conclude Perego.(Rin)