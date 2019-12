Difesa: Tofalo, nuovi concorsi Accademie militari opportunità per i nostri giovani

- I concorsi per accedere alle Accademie militari sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale e il sottosegretario alla Difesa, Angelo Tofalo, lancia attraverso i suoi social l'invito a partecipare evidenziando che "si tratta di un'importante opportunità per i nostri ragazzi e ragazze di entrare così a far parte della classe dirigente del paese. Infatti – sottolinea Tofalo - indossando una delle uniformi delle nostre Forze armate si entra a far parte della grande famiglia della Difesa che ha anche l'importante compito di formare giovani ufficiali. Le nostre Accademie militari sono eccellenze riconosciute in tutto il mondo. Grazie a programmi di studio avanzati, in questi Istituti cresce la futura classe dirigente del Paese", conclude Tofalo.(Rin)