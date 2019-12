Arese: addetto alle pulizie schiacciato dal cassonetto al centro commerciale, gravissimo

- Gravissimo incidente sul lavoro questa notte nel centro commerciale “Il Centro” di Arese, in provincia di Milano. L’addetto alle pulizie, un egiziano del 1977 residente a Milano, poco prima dell’una di notte è uscito nell’area del carico-scarico merci per buttare il vetro. Mentre era piegato con il busto all’interno del cassonetto, il coperchio è caduto, schiacciandolo. L’uomo è stato trovato riverso nel cassone e privo di coscienza dagli addetti alla sicurezza del centro commerciale, dipendenti della società "All System", che hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Il 118 ha dovuto rianimare il 42enne, andato in arresto cardiaco probabilmente a causa della lesione da schiacciamento dell'addome, per 15 minuti, prima di riuscire a rianimarlo. L’egiziano è stato poi trasferito in codice rosso all’ospedale San Carlo di Milano, dove si trova in prognosi riservata, ma pare che non sia più in pericolo di vita. Sull'incidente indagano i carabinieri della stazione di Arese, intervenuti sul posto, e l’Ats.(Rem)