Donbass: iniziato scambio prigionieri tra Kiev e autoproclamate Repubbliche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scambio di prigionieri tra l'Ucraina e le autoproclamate Repubbliche di Donetsk e Luhansk è iniziato oggi nel Donbass. Lo riferisce l'agenzia di stampa russa "Sputnik". Il difensore civico dell'autoproclamata Repubblica di Luhansk, Daria Morozova, ha detto che i rappresentanti delle autorità locali del Donbass si sono già recate in territorio ucraino per l'avvio delle procedure. "Attualmente ci troviamo al checkpoint di Mayorsk", ha dichiarato nelle scorse ore Morozova annunciando il prossimo arrivo delle autorità di Kiev per l'inizio dello scambio di prigionieri concordato nell'ultima riunione dei leader del Formato Normandia. (Res)