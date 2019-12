Cipro-Usa: Pompeo a inizio gennaio in visita a Nicosia

- Il segretario di Stato Usa Mike Pompeo si recherà in visita a Cipro la prima settimana di gennaio. Secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa "Cna", la visita a Cipro si svolgerà prima di un tour di Pompeo in Asia. Pompeo lascerà gli Stati Uniti subito dopo Capodanno per rientrare poi l'8 gennaio. I rapporti bilaterali tra Washington e Nicosia, in particolare alla luce della possibile fine dell'embargo sulle armi e della partnership nel Mediterraneo orientale, saranno insieme alla questione cipriota il tema centrale della visita. "Cna" aggiunge che sarà siglato anche un accordo bilaterale sulla base di quanto concordato in un precedente incontro a Washington tra Pompeo e il ministro degli Esteri cipriota Nicos Christodoulides. (Res)