Libia: inviato Onu Salamé condanna continui attacchi aerei nella parte occidentale del paese

- Il rappresentante speciale del segretario generale dell’Onu in Libia, Ghassan Salamé, ha condannato i ripetuti attacchi aerei contro installazioni civili nella Libia occidentale, tra cui Zawiya, Tajoura e Abu Salim. "Abbiamo affermato chiaramente che gli attacchi indiscriminati contro i civili non solo costituiscono una grave violazione del diritto internazionale umanitario e dei diritti umani, ma intensificano ulteriormente il conflitto e incitano a futuri atti di vendetta, che minacciano l'unità sociale in Libia", ha avvertito Salamé in una nota. "Questo è assolutamente inaccettabile”, ha aggiunto. Nella nota Salamé ha sottolineato che in uno degli attacchi, avvenuto lo scorso 27 dicembre, è stato colpito l'Istituto di ingegneria applicata, situato in prossimità del centro migranti Al Nasser di Zawiya, dove sono detenuti centinaia di migranti. “Fortunatamente, nell'attacco aereo non sono state riportate vittime”, ha precisato. Il rappresentante speciale Onu ha citato anche l’attacco del 26 dicembre, sempre a Zawiya, che ha provocato la morte di due civili e altri otto feriti con proprietà pubbliche e personali distrutte. (segue) (Lit)