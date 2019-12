Libia: inviato Onu Salamé condanna continui attacchi aerei nella parte occidentale del paese (2)

- “Il 27 dicembre, gli attacchi ad Abu Salim hanno provocato la morte di un civile e il ferimento di sei civili, tra cui due bambini. Il 24 dicembre a Tajoura, gli attacchi aerei hanno provocato numerose vittime tra i civili”, ha aggiunto Salamé. L’inviato speciale Onu ha sottolineato la necessità di proteggere la popolazione e le infrastrutture civili in tutta la Libia: "I principi di distinzione, proporzionalità e precauzione devono sempre essere pienamente rispettati". Prima degli attacchi di questi giorni, secondo dati della Missione Onu in Libia (Unsmil) e dell’Alto commissariato Onu per i diritti umani (Unhcr) le vittime civili nel 2019 sono state almeno 284, mentre i feriti 363, in un aumento del 25 per cento rispetto allo stesso periodo del 2018. Secondo l’Onu, gli attacchi aerei sono stati la principale causa di vittime civili, causando 182 morti e 212 feriti, seguiti da combattimenti a terra, ordigni esplosivi improvvisati, rapimenti e uccisioni. (Lit)