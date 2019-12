Abruzzo: Grippa (M5s) denuncia emergenza idrica in 38 Comuni del Chietino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La deputata M5s, Carmela Grippa, denuncia "lo stato di difficoltà e d'imbarazzo" che si è creato in 38 Comuni del Chietino per la rottura della condotta dell'acquedotto a Fara San Martino. "La Società per il servizio idrico aveva comunicato che sarebbe stato necessario sospendere la fornitura di acqua per i giorni del 26 e 27 ma, a oggi, la situazione è al collasso. Stiamo vivendo - dice Grippa - questi giorni di festa nel disagio più totale perché, senza acqua e con la popolazione che è aumentata per il rientro dei familiari che vivono o studiano fuori dal territorio e per le visite degli amici, non c'è la disponibilità dei servizi primari. Tutto aggravato dall'assenza di qualsiasi informazione per spiegare l'evolversi di questa che sta diventando una vera e propria emergenza per questi territori e senza dimenticare i commercianti che senza acqua sono stati costretti a chiudere proprio in un periodo in cui si poteva ipotizzare una maggiore affluenza nei loro negozi", conclude Grippa.(Com)