Cina: ministero Commercio, affrontato in modo proattivo gli attriti commerciali con Usa

- Il ministero del Commercio cinese ha "affrontato in modo proattivo" gli attriti commerciali con gli Stati Uniti quest'anno. E' quanto si legge in una nota del ministero cinese. Il ministero ha attuato le decisioni del governo centrale e "ha risolto in modo risoluto gli interessi del paese e delle persone", prosegue il comunicato. Gli Stati Uniti e la Cina hanno annunciato questo mese un accordo di "Fase uno" che ridurrebbe alcune tariffe statunitensi in cambio dell'aumento dell'import di Pechino di prodotti agricoli statunitensi. Il ministero del Commercio cinese ha poi ribadito di essere in stretto contatto con gli Stati Uniti per la firma dell'accordo commerciale ed entrambe le parti stanno ancora seguendo le procedure necessarie prima della firma. (Cip)