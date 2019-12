Albania: premier Rama, riforma giustizia processo lungo che richiede pazienza

- La riforma giudiziaria in corso in Albania cambierà molte cose nel paese, riformando in maniera radicale il settore della giustizia. Lo ha sottolineato il primo ministro albanese Edi Rama nel corso di una visita ad un carcere femminile nel quartiere Ali Demi alla periferia di Tirana. "Sono fiducioso che molte cose cambieranno con l'attuazione della riforma giudiziaria. E' certo duro per persone esauste e disgustate dal sistema della giustizia per molti anni comprendere che è un processo che richiede molta pazienza", ha dichiarato Rama citato dall'agenzia di stampa "Ata". "Ma quanto fatto in questi anni non era stato fatto in precedenza per quanto riguarda la lotta agli individui corrotti all'interno del sistema giudiziario", ha osservato Rama riconoscendo che "è un lungo viaggio" che richiede pazienza e che va condotto "passo per passo, anno dopo anno". "Alla fine ciò che conta è che vivremo in un paese con un sistema della giustizia che non commetterà più crimini e gli errori fatti in questi 30 anni passati", ha dichiarato il premier.(Alt)