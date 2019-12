Migranti: Salvini su Alan Kurdi, altri sbarchi, altri soldi, governo complice

- "Altri sbarchi, altri soldi... Governo complice, non vedo l'ora di andare a processo per difendere l'onore del mio paese". Lo dice Matteo Salvini commentando il via libera del Viminale allo sbarco a Pozzallo della nave Alan Kurdi della Ong tedesca Sea Eye. Da settembre, con il governo Conte 2, aggiunge Salvini, gli sbarchi sono costantemente aumentati come dimostrano anche i dati ufficiali del ministero dell'Interno: sul totale degli 11.439 arrivi nel 2019, 6.304 sono avvenuti con Luciana Lamorgese al Viminale. (Rin)