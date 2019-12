Bosnia-Croazia: a Sarajevo incontro tra ministri Esteri Turkovic e Grlic Radman

- Il vicepremier e ministro degli Esteri della Bosnia Erzegovina Bisera Turkovic ha incontrato oggi a Sarajevo il capo della diplomazia di Zagabria Gordan Grlic Radman. Lo riferisce il portale d'informazione "Klix". Il ministro degli Esteri croato si è congratulato con l'omologa Turkovic per la sua nomina, avvenuta ad oltre un anno di distanza dalle elezioni parlamentari in Bosnia Erzegovina dell'ottobre 2018. Nel colloquio odierno Grlic Radman ha ribadito che la Croazia sosterrà Sarajevo nel percorso di adesione all'Ue. Turkovic, da parte sua, ha ringraziato il ministro di Zagabria per il sostegno dimostrato dal suo paese e ha auspicato che ciò possa continuare anche nella presidenza di turno croato del Consiglio dell'Ue a partire dal primo gennaio 2020. (segue) (Bos)