Venezuela: Caracas chiede al Brasile di consegnare "disertori" sospettati di raid

- Il Venezuela ha chiesto al Brasile di consegnare cinque "disertori" sospettati di essere coinvolti in un raid su un avamposto militare nel sud del paese lo scorso fine settimana: lo hanno riferito detto i funzionari venezuelani. Il governo brasiliano, in un comunicato, ha reso noto che stava elaborando le richieste di asilo di cinque soldati venezuelani. Il governo non ha menzionato l'incursione del 22 dicembre. Un soldato venezuelano è morto nell'attacco avvenuto nello stato di Bolivar, vicino al confine con il Brasile. (Brb)