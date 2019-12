Libia-Siria: ribelli siriani filo-turchi combattono al fianco delle forze Tripoli

- Sarebbero già in Libia alcuni gruppi di ribelli siriani filo-turchi reclutati nelle provincie della Siria sotto il controllo delle Forze armate turche. Secondo quanto riferisce l’Osservatorio siriano per i diritti umani, organizzazione non governativa con sede a Londra, i ribelli attualmente in Libia appartengono ad una milizia siriana nota come Sultan Murad Brigade e sono stati trasferiti in Libia dalla Turchia tramite gli aeroporti di Mitiga e Misurata. In rete circolano vari video che mostrano presunti ribelli siriani che partecipano ad alcune azioni militari al fianco delle forze del Governo di accordo nazionale libico (Gna) nel campo di Tekbali, nel quartiere Saladin di Tripoli, contro l’autoproclamato Esercito di accordo nazionale (Lna) del generale Khalifa Haftar. Il direttore dell'Osservatorio siriano per i diritti umani, Rami Abdel Rahman, ha sottolineato che sono in corso operazioni di reclutamento in Siria di combattenti della minoranza turcomanna, in particolare nella provincia di Afrin, per unirsi alle forze del Gna a Tripoli. "Tra 400 e 500 combattenti siriani sono già stati reclutati e attualmente sono in Turchia pronti per dirigersi in Libia", ha aggiunto Abdel Rahman, sottolineando che "un gruppo è già arrivato in territorio libico la scorsa settimana per operazioni di ricognizione".(Bel)