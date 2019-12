Messico: sparatoria in stazione di benzina a Guanajuato, 6 morti

- Una sparatoria in una stazione di benzina nello stato messicano centrale di Guanajuato ha causato la morte di sei persone e il ferimento di altre cinque ferite: lo riferiscono i media messicani, secondo cui la sparatoria è avvenuta intorno alle 3 ora locale (le 9 di mattina in Italia) quando persone in diverse auto hanno aperto il fuoco contro i clienti della stazione di benzina. (Mec)