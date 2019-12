Nord Macedonia: premier Zaev pronto per governo ad interim, stallo su scelta ministro Interno

- E' essenziale portare la Macedonia del Nord alle elezioni anticipate di aprile, a prescindere dalle riserve sulla scelta di alcune persone che prenderanno parte al nuovo governo di transizione. Lo ha dichiarato il primo ministro uscente macedone Zoran Zaev dopo l'incontro con il leader dell'Organizzazione rivoluzionaria interna-Partito democratico per l'unità nazionale (Vmro-Dpmne) Hristijan Mickoski. Secondo Zaev, "è importare riconoscere l'obbligo" di condurre elezioni "giuste, democratiche e regolari" ed in questo senso il governo si è assunto tutte le responsabilità derivanti dall'accordo di Przino con la formazione di un governo ad interim che include anche rappresentanti del Vmro-Dpmne. A tale riguardo, il quotidiano "Republika" evidenzia che dall'incontro di ieri pomeriggio tra Zaev e Mickoski è emerso un nodo sulle nomine per la guida dei ministeri nel governo di transizione: il Vmro-Dpmne ha proposto un militare, il colonnello Dragan Kovacki, per la guida del ministero dell'Interno. (segue) (Mas)