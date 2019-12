Nord Macedonia: premier Zaev pronto per governo ad interim, stallo su scelta ministro Interno (2)

- "Mi limiterò a dure che un militare è stato nominato per il ministero dell'Interno, per cui il dilemma che ora viene sollevato è se questo sia in linea con l'articolo 97 della Costituzione macedone, con la legge sul servizio nell'esercito e con quella del ministero dell'Interno", ha osservato Zaev precisando che, secondo tali normative, sarebbe possibile la nomina di una persona con un retroterra nel mondo militare ma che sia un civile "da almeno tre anni". "Non abbiamo pregiudizi; è un diritto dell'opposizione e dovrebbero nominarlo (il ministro dell'Interno)", ha precisato Zaev. Riguardo le altre nomine quello che è certo al momento è che il partito di governo uscente, Unione socialdemocratica di Macedonia (Sdsm), ha scelto il nuovo premier ad interim, ovvero l'attuale ministro dell'Interno Oliver Spasovski, e il nuovo vicepremier che sarà l'attuale ministro del Lavoro, la socialdemocratica Mila Carovska. (segue) (Mas)