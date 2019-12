Migranti: la nave Alan Kurdi a Pozzallo con a bordo 32 persone soccorse al largo della Libia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nave Alan Kurdi, della Ong tedesca Sea Eye, ha attraccato nel porto siciliano di Pozzallo con a bordo i 32 migranti che aveva soccorso al largo della Libia. Prima delle operazioni di sbarco sono cominciati i controlli medici. La decisione di assegnare Pozzallo come porto sicuro è stata presa dal ministero dell'Interno tenendo conto della presenza a bordo di persone in condizioni di vulnerabilità. A quanto si apprende sono già in corso i contatti con Bruxelles per la ricollocazione di una parte dei migranti in altri paesi Ue. (Rin)