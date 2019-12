Bolivia: ministro Esteri Longaric, Messico non interferisca con affari interni del paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Continuano a crescere le tensioni diplomatiche tra Messico e Bolivia. L'ultimo caso di frizione tra i due paesi si è verificato venerdì scorso, quando individui con passamontagna all'interno di vetture con targa diplomatica avrebbero cercato di entrare nella residenza dell'ambasciatore del Messico a La Paz. La testata "Unitel" ha pubblicato un video nel quale si vedono due autovetture cercare di forzare un cordone di sicurezza allestito dalla Polizia boliviana. La reazione dei vicini, riferisce ancora il media, avrebbe portato i sospetti ad abbandonare con foga la zona arrivando anche a scontrarsi con un'auto parcheggiata. Il personale della Forza speciale della lotta contro il crimine è intervenuto sul posto per indagare. L'azione si produce nelle ore in cui è alta la sede diplomatica è al centro di una tensione tra i governi di Messico e Bolivia. L'ambasciata dà asilo a nove politici legati all'ex presidente Evo Morales, di cui quattro con un ordine di cattura per sedizione e terrorismo. Tra questi si trova l'ex ministro dell'Interno Juan Ramon Quintana, più volte citato come "obiettivo" degli oppositori di Morales. (segue) (Brb)