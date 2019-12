Russia: ministero degli Esteri, istituito nuovo Dipartimento per la cybersicurezza

- Il ministero degli Esteri della Russia ha istituito un nuovo Dipartimento incaricato di affrontare le questioni legate alla cybersicurezza. Lo ha annunciato lo stesso ministero russo tramite una nota stampa, precisando che il 42mo Dipartimento creato all'interno del dicastero degli Esteri sarà competente sulle questioni legate alla cybersicurezza sia dal punto di vista bilaterale che multilaterale. La legge che istituisce il nuovo Dipartimento è stata firmata dal presidente Vladimir Putin. "(il nuovo Dipartimento) Svilupperà e darà attuazione alla politica nazionale sulle informazioni internazionali della sicurezza, inclusa la lotta contro l'abuso delle tecnologie dell'informazioni per scopi militari, politici, terroristici o con altre finalità criminali", ha spiegato il ministero degli Esteri russo. Il Dipartimento per la cybersicurezza sarà incaricato anche di rafforzare il quadro legale per la cooperazione con altri paesi, con le organizzazioni internazionali e le Ong competenti nel campo della sicurezza delle comunicazioni. (Rum)