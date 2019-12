Libia: ministro Esteri governo Tripoli, Haftar responsabile di crimini contro l’umanità

- Il ministro degli Esteri del Governo di accordo nazionale libico (Gna), Mohamed Taher Siyala, ha chiesto al Tribunale penale internazionale di ritenere il comandante dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), generale Khalifa Haftar, responsabile di crimini contro l’umanità. In una lettera inviata al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, Siyala ha considerato "le azioni di Haftar e il bombardamento di Zawiya e Tajoura, come crimini contro l'umanità", aggiungendo che il Gna non comprende l’immobilità del Consiglio di sicurezza di fronte ai crimini di Haftar contro civili e la sua distruzione di strutture pubbliche nel paese. (segue) (Lit)