Business news: Emirati, prezzi carburanti aumentati del 13 per cento nel 2019

- Nel corso del 2019, i prezzi dei carburanti negli Emirati Arabi Uniti sono aumentati del 13 per cento su base annua. Come rende noto il ministero dell'Energia e dell'Industria, degli Emirati il diesel è salito del 3 per cento, e la benzina senza piombo a 98 ottani è aumentata del 12 per cento. (Res)