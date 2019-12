Business news: Africa centrale, Bdeac investirà 189 milioni di euro per progetti di sviluppo in 4 paesi della regione

- La Banca di sviluppo dei paesi dell’Africa centrale (Bdeac) investirà 124 miliardi di franchi Cfa (circa 189 milioni di euro) per progetti nei settori dell'agricoltura, dell'agro-industria, dell’alberghiero, dell’energia e della finanza in quattro paesi della Comunità economica e monetaria dell'Africa centrale (Cemac). È quanto reso noto dallo stesso istituto in un comunicato, secondo cui i paesi beneficiari sono Camerun, Congo, Gabon e Guinea Equatoriale. (Res)